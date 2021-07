Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher, Saint-Marc-du-Cor Concert de jazz à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher Saint-Marc-du-Cor Concert de jazz à Saint-Marc-du-Cor. L’association des Anciens de Saint-Marc du Cor présente le groupe Swing Tap & Jive. Places limitées sur réservations. Soirée musicale dans l’église de Saint-Marc-du-Cor. +33 2 54 80 94 87 Concert de jazz à Saint-Marc-du-Cor. L’association des Anciens de Saint-Marc du Cor présente le groupe Swing Tap & Jive. Places limitées sur réservations. CDT41-phovoir-image dernière mise à jour : 2021-07-14 par

