### Par le **quintet COMBO 28** – concert gratuit ### Vendredi 10 septembre à 20h30 ### _Salle Georges Billebault_ ### _4-6 avenue Foch à Illiers-Combray_ . **Présentation de COMBO 28** Les cinq musiciens : * [Jean-Jacques Ruhlmann](http://jeanjacquesruhlmann.com/Accueil), saxophone soprano, * Philippe Desmoulins, trombone, * Ivan Chavez, guitare, * Cyrille Catois, contrebasse et basse électrique, * Eric Capitaine, batterie. Ce quintet de jazz est le fruit de la complicité entre ces musiciens euréliens aux parcours professionnels accomplis. Philippe Desmoulins et JJ Ruhlmann jouent ensemble depuis longtemps (Ensemble de Jazz Contemporain, JJ Ruhlmann Big Band, projets franco-allemands…). Quant à la rythmique Chavez-Catois-Capitaine (les « 3 C »), son efficacité a souvent fait le tour du département. . Le Combo 28 interprètera principalement des standards de jazz issus de films à succès. _Black Orpheus_ (de Luiz Bonfa, arrangement Jean-Jacques Ruhlmann) Cette célèbre transposition du mythe d’Orphée dans un Brésil populaire nous transporte cette fois en Andalousie, tant les harmonies et tensions du Flamenco ont influencé Jean-Jacques Ruhlmann, habité par les couleurs des orchestrations de Gil Evans et Vince Mendoza. _Ombres_ (de Jean-Jacques Ruhlmann). Composée pour son Big Band en 1998 Ce triptyque naît dans le mystère et la retenue en introduisant une séquence alliant d’audacieuses superpositions d’accords et une structure de blues bien dissimulée. De cette pénombre jaillit une lumineuse samba avec improvisations où trois thèmes vont progressivement se superposer. La troisième partie sert d’écrin à un grand solo de batterie d’où ressortent des réminiscences du premier carillon harmonique. . PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE . . [**RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/) [**de Du Côté de Beauce et Perche**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

