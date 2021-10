Concert de Ekaterina Denissova-Bruggeman Sens, 27 novembre 2021, Sens.

Concert de Ekaterina Denissova-Bruggeman 2021-11-27 – 2021-11-27 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

10 10 EUR Spectacle poétique et musical

Mélancolique et langoureux vertige : Charles Baudelaire et la musique

Conçu, écrit et interprété par Ekaterina Denissova-Bruggeman

A l’occasion du bicentenaire de Charles Baudelaire (1821-1867), Ekaterina Denissova-Bruggeman a conçu un spectacle où la poésie se confond avec la musique. Pianiste et musicologue, elle nous raconte Baudelaire connaisseur des arts, critique musical et surtout, créateur de sonorités singulières et enchantées.

Ses propos sont illustrés d’œuvres pour piano de Chopin, Liszt, Debussy et Skriabine.

Durée : 1h30

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-16 par