Concert de Damien Poyard rue Faisant Eglise de La Clayette La Clayette

2022-05-28 20:00:00 – 2022-05-28 22:00:00

La Clayette Saône-et-Loire EUR 18 18 Concert de Damien Poyard et ses musiciens, organisé par l'association des amis de la chapelle de Dun. Venez retrouver Damien Poyard pour son concert en église, un spectacle d'une grande qualité, d'une grande intensité ! Avec un répertoire très varié de chansons françaises : Michel Legrand Jacques Brel, Edith Piaf, Laurent Voulzy, Michel Sardou, Jean Ferrat, Renaud, etc. +33 3 85 28 09 72

