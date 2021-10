Forbach Forbach Forbach, Moselle CONCERT D’AUTOMNE HARMONIE MUNICIPALE DE FORBACH Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach L’Harmonie Municipale de Forbach redonne son traditionnel concert d’Automne au CAC de Forbach. La première partie sera assurée par l’Orchestre de Batterie Fanfare sous la direction de M. Joseph STEIN. C’est ensuite que le spectacle continue avec l’Orchestre d’Harmonie sous la baguette de M. Pierre PETIT, nouveau directeur de l’Harmonie depuis septembre. Il a pris la direction de l’orchestre après le départ en retraite de M. Manfred NEUMAN. Tous les musiciens sont particulièrement enthousiastes à l’idée de retrouver leur public et de partager avec eux les belles émotions de la musique d’Harmonie.

Le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à la salle de spectacle. +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ Harmonie Municipale de Forbach dernière mise à jour : 2021-10-18 par

