Concert dans le cadre du Festival Voix & Route Romane Marmoutier, 28 août 2021-28 août 2021, Marmoutier.

Concert du groupe La Roza Enflorese le 28 août à 18 h à l'Abbatiale de Marmoutier.

