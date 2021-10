Concert dans le cadre des Noëlies Labaroche, 28 novembre 2021, Labaroche.

Concert dans le cadre des Noëlies 2021-11-28 16:00:00 – 2021-11-28 17:00:00

Labaroche Haut-Rhin Labaroche

Concert donné par l’ Ensemble vocal ”Variations” de Strasbourg, l’Ensemble vocal ”A vous sans autre” de Rennes et la Philarmonie de Strasbourg : l’Etoile de Béthléhem.

L’Ensemble vocal Variations dirigé par Damien SIMON se compose d’une trentaine de chanteurs amateurs se produit dans un large répertoire allant du 17ème au 21è siècle.

L’Ensemble A vous sans autre est également un choeur d’amateurs basé à Rennes et dirigé par Damien SIMON. La Philarmonie sous la direction d’Etienne Bardon, réunit une soixantaine d’instrumentistes amateurs et professionnels.

+33 3 89 78 90 78

