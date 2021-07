Concert d’Alexandra Hernandez et Mister Mat / festival « La semaine acadienne 2021 » Saint-Aubin-sur-Mer, 11 août 2021-11 août 2021, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

« How deep is the ocean”

La rencontre inédite de deux artistes : Alexandra Hernandez et Mister Mat. L’une est aca-dienne des îles St Pierre et Miquelon, l’autre vit dans les Alpes, par delà l’océan. L’une a grandi avec Félix Leclerc, Joan Baez et Zachary Richard, l’autre avec Dylan, Brassens, Charley Patton, Skip James..

Le temps du festival, les deux musiciens puiseront dans le répertoire folk, blues, cajun et français . Un moment acoustique et intimiste rare à saisir sans modération.

