Pougnadoresse Pougnadoresse Gard, Pougnadoresse Concert – Couples en chantier ou en..chantés Pougnadoresse Pougnadoresse Catégories d’évènement: Gard

Pougnadoresse

Concert – Couples en chantier ou en..chantés Pougnadoresse, 2 octobre 2021, Pougnadoresse. Concert – Couples en chantier ou en..chantés 2021-10-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-02 20:00:00 20:00:00

Pougnadoresse Gard Pougnadoresse Michel Avallone , Laurence Beauperin et Cheval 2 Trois chanteront le couple, l’amour et le désamour : caustique, poétique, enlevée lors de ce concert. Apéro après le concert, entrée libre. contact@chansonyme.fr +33 6 20 92 43 18 https://chansonyme.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Pougnadoresse Autres Lieu Pougnadoresse Adresse Ville Pougnadoresse lieuville 44.09204#4.50544