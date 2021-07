Chissey-lès-Mâcon Chissey-lès-Mâcon 71460, Chissey-lès-Mâcon Concert couché Chissey-lès-Mâcon Chissey-lès-Mâcon Catégories d’évènement: 71460

Chissey-lès-Mâcon

Concert couché Chissey-lès-Mâcon, 2 août 2021-2 août 2021, Chissey-lès-Mâcon. Concert couché 2021-08-02 – 2021-08-02 Pré de la Chèvrerie La Perrière

Chissey-lès-Mâcon 71460 Chissey-lès-Mâcon EUR 0 0 Bercés par un trio violon, violoncelle et piano, vous êtes étendus dans un pré. Les bottes de paille vous accueillent, ou vous avez apporté votre couverture ou chaise longue. La musique de Schubert et Piazzolla vous enveloppe sous le regard des étoiles. chevrerielatrufiere@orange.fr +33 3 85 50 15 26 Bercés par un trio violon, violoncelle et piano, vous êtes étendus dans un pré. Les bottes de paille vous accueillent, ou vous avez apporté votre couverture ou chaise longue. La musique de Schubert et Piazzolla vous enveloppe sous le regard des étoiles. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: 71460, Chissey-lès-Mâcon Étiquettes évènement : Autres Lieu Chissey-lès-Mâcon Adresse Pré de la Chèvrerie La Perrière Ville Chissey-lès-Mâcon lieuville 46.52304#4.72952