Oradour-sur-Glane A 20h. Renseignement et réservation auprès de la mairie. Le dernier album « Gare à vous » sera en vente sur place au prix de 10€.

Nous vous proposons un concert haut en couleur avec le Collectif 129. Le Collectif 129 est un “big-band” composé de 17 à 20 musiciens, amateurs pour la plupart. Il forme, sous la baguette d’Eric Paillot, les musiciens à la pratique collective du jazz en big-band. Le répertoire est éclectique, allant du blues au funk, en passant par la salsa et les grands standards du jazz, et vous fera ainsi voyager dans le temps et sur la plupart des continents. Avec le Collectif 129 vous apprécierez le jazz de façon très conviviale et vous passerez assurément un excellent moment musical. Au répertoire en ce moment, Earth Wind And Fire, Mile Davies, Count Basie, Bob Mintzer et bien d’autre !

Et au fait, pourquoi 129 ??? C’est simple, 129 = 87 (Haute-Vienne) + 19 (Corrèze) + 23 (Creuse), notre ancienne région Limousin, d’où provient l’ensemble des musiciens de l’orchestre…

+33 5 55 03 10 01

