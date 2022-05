Concert classique Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais

Concert classique Langeais, 28 mai 2022, Langeais. Concert classique Langeais

2022-05-28 18:00:00 – 2022-05-28 19:30:00

Langeais Indre-et-Loire Le 28 mai à 18H, l’orchestre toulousain « La Clef des champs » donnera un concert dans la collégiale Saint-Jean-Baptiste de Langeais. Le 28 mai à 18H, l’orchestre toulousain « La Clef des champs » donnera un concert dans la collégiale Saint-Jean-Baptiste de Langeais. olivier.granboulan@gmail.com +33 7 82 38 08 44 http://www.langeais-patrimoine.fr/ Le 28 mai à 18H, l’orchestre toulousain « La Clef des champs » donnera un concert dans la collégiale Saint-Jean-Baptiste de Langeais. Laurent HENRY

Langeais

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Langeais Adresse Ville Langeais lieuville Langeais Departement Indre-et-Loire

Langeais Langeais Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langeais/

Concert classique Langeais 2022-05-28 was last modified: by Concert classique Langeais Langeais 28 mai 2022 Indre-et-Loire Langeais

Langeais Indre-et-Loire