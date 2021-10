Flers Flers Flers, Orne Concert chorale La Lyre Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Concert chorale La Lyre Flers, 24 octobre 2021, Flers. Concert chorale La Lyre 2021-10-24 15:00:00 – 2021-10-24

Flers Orne Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Jean à Flers Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Jean à Flers +33 6 70 93 39 28 Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Jean à Flers dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville 48.75109#-0.56288