Concert Chorale Gaztelu–Zahar 2021-08-06 Esplanade des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

SUR RÉSERVATION, BILLET A RETIRER AUX HALLES GAZTELU. Gaztelu Zahar, chorale hendayaise crée en 1945 par Pépito Alonso et un groupe d'amis, est composée de 38 membres répartis en 4 pupitres : premiers ténors, seconds ténors, barytons et basses. Ils interprètent des mélodies harmonisées à 4 voix ; puisant tant dans le répertoire basque que dans ceux d'autres pays. +33 5 59 48 23 58

