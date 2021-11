Paris Chapelle Sainte-Bernadette Paris Concert : Chœur a cappella Chapelle Sainte-Bernadette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le chœur InChorus donnera un concert exceptionnel interprété par 12 choristes sous la direction de Pacal Adoumbou, chef de Chœur. Entrée libre. Participation libre au profit de l’association Corot-Entraide – Reçu fiscal pour les dons remis par chèque. Plus d’informations sur [www.corot-entraide.org](http://www.corot-entraide.org) Notre Dame d’Auteuil, Ste Bernadette, 4 rue d’Auteuil – 75016 Paris. M° Eglise d’Auteuil, Michel Ange Auteuil ou Pont Mirabeau. Au programme, musiques de Noël, œuvres de compostions variées du XXe et XXIe : une expérience vibratoire, artistique et humaine. Chapelle Sainte-Bernadette 4 rue d’Auteuil, 75016 Paris Paris Quartier d’Auteuil

