Dax, Landes Concert Chants de l'âme russe

Landes

Concert Chants de l’âme russe Dax, 2 août 2021-2 août 2021, Dax. Concert Chants de l’âme russe 2021-08-02 21:00:00 – 2021-08-02 Place Roger Ducos Cathédrale

Dax Landes 18 EUR Par le choeur St Pétersbourg. Chants traditionnels liturgiques russes. Par le choeur St Pétersbourg. Chants traditionnels liturgiques russes. +33 5 58 56 86 86 Par le choeur St Pétersbourg. Chants traditionnels liturgiques russes. Toison d’art dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Lieu Dax Adresse Place Roger Ducos Cathédrale Ville Dax

