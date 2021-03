Concert: Céline Faucher, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Lamballe-Armor.

Concert: Céline Faucher 2021-09-24 20:00:00 – 2021-09-25 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor

En 2018, la scène réunissait ces deux artistes passionnés; l’interprète Céline Faucher (Québec) et l’auteur-compositeur-interprète Thomas Février (France). De cette rencontre est né le désir de partager à nouveau la scène. L’annulation de leurs engagements en 2020 n’allait pas mettre un terme à ce projet ! Profitant de la présence de Céline en France, ils ont commencé à voyager à travers leurs coups de cœur, unissant leurs voix avec un plaisir immense. Ils leur tardent de

vous partager le fruit de cette collaboration. Ils n’attendent plus que vos invitations pour déposer leurs valises chez vous le temps de vous faire voyager d’un continent à l’autre dans un chassécroisé de chansons provenant de leur répertoire respectif ; des textes de Thomas Février, Olga Sokolow, Anne Sylvestre, Leonard Cohen, Beau Dommage et bien d’autres.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Réservation obligatoire.

+33 6 22 62 50 60 https://www.cafetheatre-ballonsrouges.bzh/programmation/celine-faucher/

En 2018, la scène réunissait ces deux artistes passionnés; l’interprète Céline Faucher (Québec) et l’auteur-compositeur-interprète Thomas Février (France). De cette rencontre est né le désir de partager à nouveau la scène. L’annulation de leurs engagements en 2020 n’allait pas mettre un terme à ce projet ! Profitant de la présence de Céline en France, ils ont commencé à voyager à travers leurs coups de cœur, unissant leurs voix avec un plaisir immense. Ils leur tardent de

vous partager le fruit de cette collaboration. Ils n’attendent plus que vos invitations pour déposer leurs valises chez vous le temps de vous faire voyager d’un continent à l’autre dans un chassécroisé de chansons provenant de leur répertoire respectif ; des textes de Thomas Février, Olga Sokolow, Anne Sylvestre, Leonard Cohen, Beau Dommage et bien d’autres.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Réservation obligatoire.