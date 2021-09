Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Concert ” Brel à l’âme Brune” Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Concert "Brel à l'âme Brune"
26 septembre 2021

Le chanteur et compositeur Dominique Brune propose une interprétation personnelle des textes du grand Jacques Brel, accompagné au clavier par Jean Chavanne. Il nous fera voyager dans l'univers des poètes qui ont jalonné la route de l'artiste, de Ferré à Brassens, en passant par Barbara, Lama, ainsi que ses propres compositions

contact.academiepaulleflem@orange.fr
+33 2 99 09 04 28
http://academiepaulleflem.jimdofree.com/

