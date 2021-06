Concert Boulevard des airs Arena LoireTrélazé, 19 juin 2021-19 juin 2021, Trélazé.

Concert Boulevard des airs

Arena LoireTrélazé, le samedi 19 juin à 20:30

Afin que cette 25e édition, au format inédit, se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de la jauge imposée, des réservations en ligne seront nécessaires pour assister aux concerts. Les Trélazéens sont privilégiés, les places pourront être ouvertes aux « extérieurs » en fonction de l’évolution des réservations. La billetterie ouvrira le 31 mai sur le lien suivant : [https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=70741](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=70741) Les critères requis seront les suivants : • 4 places maximum par foyer par concert • Un justificatif de domicile est à fournir sur la plateforme de réservation, un mail de confirmation sera envoyé après vérification • Ouverture de la billetterie le 31 mai et clôture le 15 Juin 2021 Le retrait des billets s’effectuera lors de permanences à Arena Loire Trélazé les jours suivants : • Le vendredi 11 Juin de 16 h 30 à 19 h 30 • Le lundi 14 Juin de 11 h 30 à 13 h 30 • Le mercredi 16 Juin de 10 h à 13 h et de 16 h 30 à 19 h 30 Les billets seront remis sur présentation d´une pièce d´identité au nom de la réservation et de la confirmation de réservation reçue par email. Un protocole strict sera également mis en place avec le port du masque obligatoire et du gel hydro alcoolique à disposition. Les festivaliers devront présenter un justificatif de vaccination ou un test PCR de moins de 48 h afin d’accéder à la salle.

Entrée gratuite sur réservation

Le groupe a déjà dévoilé un titre du nouvel album « Je me dis que toi aussi » : des mélodies entêtantes, un texte poignant et une touche électro, voilà la signature Boulevard des Airs.

Arena LoireTrélazé 131 Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé Trélazé Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T20:30:00 2021-06-19T22:30:00