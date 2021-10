Concert | Boujalal Tarnos, 4 décembre 2021, Tarnos.

Concert | Boujalal 2021-12-04 – 2021-12-04 Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils

Tarnos Landes Tarnos

Venez assister à un concert gratuit du groupe Boujalal qui vous enchanterons les oreilles en revisitant les standards de “Nass El Ghiwan”, groupe marocain mythique des années 70. Et bien plus encore… À (re)découvrir !

Rendez-vous à 10h30. Tout public. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoire.

+33 5 59 64 34 43

communication médiathèque Tarnos

