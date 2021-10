CONCERT BOHEMIAN DUST Serémange-Erzange, 19 mars 2022, Serémange-Erzange.

2022-03-19

Serémange-Erzange Moselle

20 EUR

Le meilleur de Queen revisité par 4 musiciens, accompagnés de 7 choristes.

« Bohemian rhapsody », « Another one bites the dust », « The show must go on », « I want it all »… Voilà quelques-uns des succès mondiaux que Bohemian Dust fait résonner en live, plongeant le spectateur dans l’univers de ce groupe si particulier.

Pour rester fidèle aux arrangements vocaux des enregistrements, Bohemian Dust est complété par 7 choristes empruntés aux meilleures chorales de la région Lorraine.

Le groupe s’est déjà produit une cinquantaine de fois dans tout le Nord Est de la France et a su convaincre un public composé de toutes les générations, grâce au talent et à la générosité de ses membres.

Pop, rock, hard, folk, classique, Queen savait tout faire… et Bohemian Dust va vous le rappeler !

Théâtre Serémange-Erzange

