30ÈME MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE Achen, jeudi 9 mai 2024.

Jeudi

L’association de course à pied d’Achen organise, la 30e Marche Populaire Internationale.

Nous proposons 3 parcours le premier parcours de 5km est adapté aux personnes à mobilité réduite. Les 10 et 20 kilomètres traverseront champs et forêts.

Les départs et arrivées se feront au Foyer Socio Educatif d’Achen. De 6h à 12h pour les départs et 16h pour l’arrivée.

Venez nombreux, une coupe sera remise à tous les groupes de plus de 25 marcheurs !

Des boissons et petites collations seront disponibles aux points de contrôle.

Restauration et rafraîchissements seront assurés à l’arrivée.

En espérant que le temps nous soit favorable, l’Arun vous souhaite un agréable moment parmi nous.Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 06:00:00

fin : 2024-05-09 16:00:00

24A rue de Wiesviller

Achen 57412 Moselle Grand Est

