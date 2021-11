CONCERT BI.BA BINGY BAND + BLACKBOARD JUNGLE Salle Mosaic, 4 décembre 2021, Lisieux.

Salle Mosaic, le samedi 4 décembre à 20:30

Le 4 décembre, on se donne rendez-vous devant notre scène et on se réchauffe les cœurs ! Bi.Ba (Bingy Band) et Blackboard Jungle Sound System vont nous faire voyager sur des sonorités authentiques, des mélodies positives puisées dans le reggae roots. Une ambiance chaleureuse garantie ! **BI.BA BINGY BAND**, un groupe reggae franco-malgache se démarque par une identité originale : « l’Antsa Reggae ». Emmené par une voix au timbre particulièrement touchant, les créations musicales de BI.BA ont pour point d’attache l’île de Madagascar. **BLACKBOARD JUNGLE**, est un collectif basé à Rouen fondé en 1994 par le biais d’une émission de radio visant à promouvoir la culture jamaïquaine, plus particulièrement sa musique : le reggae. Blackboard Jungle construit son propre system de diffusion sur le modèle de célèbres sonos anglaises (Jah Shaka, Aba Shanti, Jah Tubby’s etc…) et se consacre principalement à l’organisation et l’animation de soirées sound system en Normandie. **Ouverture des portes à 20h30** **6,50€ plein tarif – 3.50 tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants)** **Pass sanitaire obligatoire, port du masque conseillé.**

La saison 2021 de Mosaic va se terminer en beauté avec un concert reggae que vous attendez tous à Lisieux.

Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados



2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:30:00