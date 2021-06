Brou-sur-Chantereine Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Concert – Beethoven Metalo Vivace Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine Catégories d’évènement: Brou-sur-Chantereine

Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine, le samedi 18 septembre à 19:00

**BEETHOVEN METALO VIVACE** **Solo de guitare symphonique sur corde lisse de la Cie MONSIEUR LE DIRECTEUR – Christophe Bouffartigue**. _Proposé par la Ferme du Buisson_ TOUT PUBLIC PARC DE LA MAIRIE – BROU-SUR-CHANTEREINE

ENTRÉE LIBRE – LIMITE SELON L’EVOLUTION SANITAIRE

SOLO DE CIRQUE AERIEN, MUSICAL ET HUMORISTIQUE, TOUT PUBLIC Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T19:30:00

