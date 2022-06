Concert avec Louise & Duo Lua Nova au Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche Catégories d’évènement: COMBERANCHE ET EPELUCHE

Dordogne Comberanche-et-Épeluche Concert avec Louise & Duo Lua Nova au Café Pluche : Une talentueuse jeune chanteuse locale avec des reprises Pop-Rock – Une bossa nova subtile et pénétrante. C’est beau comme une perle et frais comme un ruisseau ! Un voyage musical au Brésil tout en douceur. Bar ouvert dès 19h aux tarifs associatifs – Restauration sur place. Concert avec Louise & Duo Lua Nova au Café Pluche +33 6 26 77 44 76 Concert avec Louise & Duo Lua Nova au Café Pluche : Une talentueuse jeune chanteuse locale avec des reprises Pop-Rock – Une bossa nova subtile et pénétrante. C’est beau comme une perle et frais comme un ruisseau ! Un voyage musical au Brésil tout en douceur. Bar ouvert dès 19h aux tarifs associatifs – Restauration sur place. © Pixabay

