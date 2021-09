Aubenas Aubenas Ardèche, Aubenas Concert avec “Les Chèques en bois” Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Aubenas

Concert avec “Les Chèques en bois” Aubenas, 2 octobre 2021, Aubenas. Concert avec “Les Chèques en bois” 2021-10-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-02 Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas 1 rond point des écoles

Aubenas Ardêche Le groupe de chanson française dévoile leur nouveau clip et nouvel EP « Carte Blanche » à la Médiathèque Jean-Ferrat ! Projection vidéo de leur tout nouveau clip de la chanson « Julio » et un concert d’une demi-heure de leurs nouveaux morceaux ! contact@bm-aubenas.fr +33 4 75 35 01 94 http://www.bm-aubenas.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Aubenas Autres Lieu Aubenas Adresse Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas 1 rond point des écoles Ville Aubenas lieuville 44.61824#4.39393