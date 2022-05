Concert autour des oeuvres de Takashi Ogawa Billère, 19 mai 2022, Billère.

Concert autour des oeuvres de Takashi Ogawa Eglise Saint François Xavier Avenue Lalanne Billère

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19 Eglise Saint François Xavier Avenue Lalanne

Billère Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR Takashi Ogawa est un guitariste-compositeur japonais installé en France depuis 1981. Sa création conjugue les techniques de composition classiques et contemporaines avec le jazz et la musique traditionnelle japonaise et d’autres régions du monde. Un univers riche et profond avec beaucoup de poésie et plein d’humour. Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir un programme d’œuvres pour guitare et pour diverses formations de musique de chambre.

Eglise Saint François Xavier Avenue Lalanne Billère

