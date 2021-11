Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Concert au profit du Téléthon Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Concert au profit du Téléthon Sablons sur Huisne, 28 novembre 2021, Sablons sur Huisne. Concert au profit du Téléthon Eglise Notre Dame Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

2021-11-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-28 Eglise Notre Dame Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Concert par le Choeur Zanama (gospel) en l’église Notre Dame (chauffée) de Condé-sur-Huisne.

Entrée gratuite, don au chapeau au profit du Téléthon.

Pass sanitaire obligatoire & port du masque. +33 6 13 99 16 94 Concert par le Choeur Zanama (gospel) en l’église Notre Dame (chauffée) de Condé-sur-Huisne.

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Eglise Notre Dame Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne lieuville Eglise Notre Dame Condé sur Huisne Sablons sur Huisne