Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast Mayenne, Saint-Loup-du-Gast CONCERT AU LUPIGASTOIS AVEC LE DUO MÉLO COCON Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Loup-du-Gast

CONCERT AU LUPIGASTOIS AVEC LE DUO MÉLO COCON Saint-Loup-du-Gast, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Loup-du-Gast. CONCERT AU LUPIGASTOIS AVEC LE DUO MÉLO COCON 2021-07-24 – 2021-07-24 Théâtre du Lupigastois 2 RUE DES DOUVES

Saint-Loup-du-Gast Mayenne Saint-Loup-du-Gast EUR 10 Concert de musiques contemporaines, création de musiques de l’est par le duo Mêlo Cocon.

Duo de musiques et voix tchèques, slovaques, françaises tziganes …

Possibilité de collations à partir de 19h sur réservation ( 8€ adulte et 4 € enfant) si les conditions sanitaires le permettent. Concert avec le duo Mélo Cocon lupienscene530@gmail.com http://theatre-du-lupigastois.fr/ Concert de musiques contemporaines, création de musiques de l’est par le duo Mêlo Cocon.

Duo de musiques et voix tchèques, slovaques, françaises tziganes …

Possibilité de collations à partir de 19h sur réservation ( 8€ adulte et 4 € enfant) si les conditions sanitaires le permettent. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Loup-du-Gast Autres Lieu Saint-Loup-du-Gast Adresse Théâtre du Lupigastois 2 RUE DES DOUVES Ville Saint-Loup-du-Gast lieuville 48.38469#-0.58602