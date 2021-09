Barrou Barrou Barrou, Indre-et-Loire Concert au jardin ” Réjouissances baroques ” Barrou Barrou Catégories d’évènement: Barrou

Concert au jardin ” Réjouissances baroques ” Barrou, 26 septembre 2021, Barrou. Concert au jardin ” Réjouissances baroques ” 2021-09-26 16:00:00 – 2021-09-26

Œuvres de compositeurs du début de 17ème au début du 18ème. Participation libre. contact@lepreambule.fr Concert de Miguel Henri et Marion Le Moal, théorbe, flûte à bec, luth, hautbois et bombardine….

Concert de Miguel Henri et Marion Le Moal, théorbe, flûte à bec, luth, hautbois et bombardine….

Œuvres de compositeurs du début de 17ème au début du 18ème. Participation libre. 4 rue du Souvenir.

