Concert au bénéfice de l'Enfance de France et d'Arménie
Halle aux Grains
Toulouse

### Musique classique arménienne / Musiques d’Europe de l’Est Cette manifestation qui fait désormais partie du paysage culturel de Toulouse produira cette année, à la Halle aux Grains, avec, en 1ère partie, Jean-Marc Phillips-Varjabedian, au violon, Xavier Phillips, au violoncelle, et Lilit Grigoryan, au piano, pour interpréter des œuvres arméniennes : Aram Khatchaturian, Komitas… Et, en 2ème partie, Sirba Octet, dirigé par Richard Shmoukler, qui interprèteront des musiques de l’Europe de l’Est, Yiddish, tziganes, arméniennes… ### Plus d’infos [Site de l’Amicale des Arméniens de Toulouse et Midi-Pyrénées](https://www.guiank.org/agenda/samedi-11-decembre-20h00-concert-caritatif-pour-les-enfants-darmenie-et-de-toulouse) _![]()_ ### Infos pratiques Le samedi 11 décembre à 20h

De 24 à 41 €

1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:59:00

