Briare briare Briare Concert annuel Harmonie de Briare briare Briare Catégorie d’évènement: Briare

Concert annuel Harmonie de Briare briare, 26 juin 2021-26 juin 2021, Briare. Concert annuel Harmonie de Briare

briare, le samedi 26 juin à 20:00

Avec ses 48 musiciens l’harmonie de Briare vous propose un concert avec un répertoire de musiques originales pour orchestre d’harmonie, des musiques de film, du monde et classique. En cas d’intempéries, le concert se déroulera à l’église Saint-Etienne de Briare. Concert de l’harmonie de Briare avec ses 48 musiciens. briare square Pierre-Armand Thiebault, centre socio culturel, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Étiquettes évènement : Autres Lieu briare Adresse square Pierre-Armand Thiebault, centre socio culturel, Briare Ville Briare lieuville briare Briare