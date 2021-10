Morley Morley Meuse, Morley CONCERT ‘À LA VENUE DE NOËL’ Morley Morley Catégories d’évènement: Meuse

CONCERT 'À LA VENUE DE NOËL' 2021-12-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-11 22:00:00 22:00:00
Morley Meuse

Morley Meuse Chers publics mélomanes, à vos agendas!

A deux semaines des festivités de Noel,venez passer un moment musical, convivial et culturel autour de l’âtre et de l’orgue Didier Van Caster (1900). Un programme de Noëls du monde et de Carols vous sera exécuté magistralement par la Manécanterie de Saint-Jean de Colmar, dirigée par Benoit Kiry.

La Manécanterie de Saint-Jean, créée et dirigée par Benoît Kiry, avec le soutien et dans le cadre de

l’Institution Saint-Jean de Colmar, rassemble une trentaine de jeunes filles de 11 à 15 ans.

Accès PMR, l’église est chauffée (15°C-20°C). dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Meuse, Morley
Morley