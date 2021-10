Viry-Châtillon Grande galerie,espace culturel Condorcet Essonne, Viry-Châtillon Concert à la bougie Grande galerie,espace culturel Condorcet Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Concert à la bougie Grande galerie,espace culturel Condorcet, 7 novembre 2021, Viry-Châtillon. Concert à la bougie

Grande galerie, espace culturel Condorcet, le dimanche 7 novembre à 17:30

La ville de Viry-Chatillon vous propose de vivre une expérience unique : un concert à la bougie, pour écouter la musique autrement et découvrir une nouvelle clé de lecture, à travers le langage des ombres et de la lumière. En concert : Michel Zebracki, professeur de guitare et compositeur, accompagné à la fûte par Jacinthe Moreau.

Entrée libre sur réservation au 01 69 21 52 43.

Concert à la bougie : une expérience unique pour écouter la musique autrement. Grande galerie,espace culturel Condorcet 21 rue Maurice Sabatier Viry-Châtillon Quartier Centre Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T17:30:00 2021-11-07T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Autres Lieu Grande galerie,espace culturel Condorcet Adresse 21 rue Maurice Sabatier Ville Viry-Châtillon lieuville Grande galerie,espace culturel Condorcet Viry-Châtillon