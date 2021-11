Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Concert à deux choeurs Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Concert à deux choeurs Niort, 5 décembre 2021, Niort. Concert à deux choeurs Eglise Saint-Florent 27 rue Camille Desmoulins Niort

2021-12-05 16:30:00 – 2021-12-05 Eglise Saint-Florent 27 rue Camille Desmoulins

Niort Deux-Sèvres Niort Avec la chorale d’André Léculeur et l’Ensemble Hélios. Participation libre. Plus d’infos au 05 49 73 08 47 ou mathieu.sylvain@wanadoo.fr Avec la chorale d’André Léculeur et l’Ensemble Hélios. Participation libre. Plus d’infos au 05 49 73 08 47 ou mathieu.sylvain@wanadoo.fr +33 5 49 73 08 47 Avec la chorale d’André Léculeur et l’Ensemble Hélios. Participation libre. Plus d’infos au 05 49 73 08 47 ou mathieu.sylvain@wanadoo.fr Chorale d’André Léculeur et Ensemble Hélios

Eglise Saint-Florent 27 rue Camille Desmoulins Niort

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Eglise Saint-Florent 27 rue Camille Desmoulins Ville Niort lieuville Eglise Saint-Florent 27 rue Camille Desmoulins Niort