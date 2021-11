AramonAramon Aramon Aramon Aramon, Gard Concert à Aramon Aramon Aramon AramonAramon Catégories d’évènement: Aramon

Aramon Gard Salle des Fêtes Eugène Lacroix Aramon Gard Aramon L’association Yam daabo organise une soirée musicale à Aramon le 4 décembre 2021 (19h00 à 23h00) à la salle des fêtes Eugène Lacroix. N’oubliez pas de bloquer votre samedi 4 décembre 2021 sur votre agenda. Participez à la soirée musicale et conviviale organisée par l’association Yam Daabo. Jazz, Pop, Rock au programme; restauration et buvette sur place.La totalité des recettes sera destinée à la scolarité des enfants d’un village du Nord du Burkina Faso. Attention, Pass sanitaire obligatoire. association.yandaabo@gmail.com Droits gérés

