Concert “1821” La Seyne-sur-Mer, 28 août 2021, La Seyne-sur-Mer. Concert “1821” 2021-08-28 21:00:00 – 2021-08-28 Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte

La Seyne-sur-Mer Var Avec Costantino Mastroprimiano (piano Broadwood 1840) et Gabriel Boz (lecture du pamphlet “Napoléon n’a jamais existé” de J.B Pérès).

C. Mastroprimiano est le plus grand pianofortiste italien, reconnu pour son immense connaissance des pianos anciens. +33 4 98 00 25 70 https://www.festivalsandetchopinenseyne.com/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

