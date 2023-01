Comptoir Hybrid Caen, 24 février 2023, Caen .

Comptoir Hybrid

1 rue d’Isigny, 14000 Caen MJC du Chemin-Vert – Le Sillon Caen Calvados MJC du Chemin-Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny, 14000 Caen

2023-02-24 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-24 21:00:00 21:00:00

MJC du Chemin-Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny, 14000 Caen

Caen

Calvados

À cette occasion, découvrez 7 extraits de spectacle de danse de compagnies normandes : P3, Le Morceau de sucre, Noesis, SNT et Ellaya.

De la simple curiosité à la volonté de proposer aux publics professionnels comme aux amateurs des extraits de 15 à 20min de créations originales, le Comptoir Hybride est un rendez-vous mixte dans la gestuelle et le propos traité qui tend à croiser les nouvelles créativités émergentes.

Au programme :

– Le poids des cartons

– Compagnie le Morceau de Sucre

– Tribulations de jeunes filles (dé)rangées

– Compagnie Ellaya

– A huis clos – P3

– Badinages – Noesis

– Yin Yang Vibes – P3

– Fugitifs – SNT

– Et alors ! – P3

À cette occasion, découvrez 7 extraits de spectacle de danse de compagnies normandes : P3, Le Morceau de sucre, Noesis, SNT et Ellaya.

De la simple curiosité à la volonté de proposer aux publics professionnels comme aux amateurs des extraits de 15 à 20min de créations originales, le Comptoir Hybride est un rendez-vous mixte dans la gestuelle et le propos traité qui tend à croiser les nouvelles créativités émergentes.

Au programme :

– Le poids des cartons

– Compagnie le Morceau de Sucre

– Tribulations de jeunes filles (dé)rangées

– Compagnie Ellaya

– A huis clos – P3

– Badinages – Noesis

– Yin Yang Vibes – P3

– Fugitifs – SNT

– Et alors ! – P3

compagniep3@gmail.com +33 6 81 53 20 18

MJC du Chemin-Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny, 14000 Caen Caen

dernière mise à jour : 2023-01-25 par