Compostage partagé : se lancer dans le projet avec Au Ras du Sol

En ligne, 15 avril 2021-15 avril 2021, Bordeaux.

En ligne, le jeudi 15 avril à 18:30

**Si vous souhaitez valoriser vos déchets organiques mais que nous ne disposez pas de jardin ou si vous voulez composter à plus grande échelle, Bordeaux Métropole et l’association Au Ras du Sol vous accompagnent, depuis plus de 6 ans, dans la mise en place de composteurs partagés.** **En ligne.** **Contactez-nous pour obtenir le lien de connexion ou rendez-vous sur notre site.**

Gratuit, sur inscription

Découvrez les étapes indispensables à la réussite d'un tel projet et bénéficier de l'accompagnement de professionnels pour mettre en place des composteurs collectifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T18:30:00 2021-04-15T20:00:00

Catégorie d'évènement: Bordeaux
Lieu En ligne
Adresse Bordeaux
Ville Bordeaux