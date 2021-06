COMPLET – Surf Rider Centre permanent du Porteau, 3 août 2021-3 août 2021, TALMONT ST HILAIRE.

COMPLET – Surf Rider

du mardi 3 août au dimanche 8 août à Centre permanent du Porteau

Surf Riders, c’est un séjour où les activités de détente (plage, cerf volant, baignade, veillées, nuit sous tente, piscine..) viendront alterner avec des activités sportives et où l’océan prendra des allures de terrain de jeux ! – Surf ou paddle : 3 séances pour progresser et apprendre à connaître les vagues en toute sécurité Egalement au programme – Skim Board – Vélos dans le parc et sur les pistes cyclables (40 km de piste au départ du centre séparées de la circulation routière) – Une sortie Accrobranche – Découverte de l’environnement : Pêche a pied, Aquarium le 5em Continent – Baignades : Quotidiennes dans la piscine du centre et/ou en mer Grands jeux, découvertes du milieu marin, veillées… Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour le surf. Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale : – Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique au surf ou à l’équitation selon le choix de l’enfant) – Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles) – Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités sportives). Sensibilisation à la sécurité (via la pratique des activités surf ou équitation notamment), confiance en soi. Respect des règles de sécurité . Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes) – Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la pêche à pied par exemple. Comprendre le système de marée avec le surf. – Représentation du monde et de l’activité humaine (découverte des marais salants, des paysages de marais, de la côté. Introduction au concept de protection de l’environnement, de durabilité) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 660,00 €

La glisse comme vecteur des apprentissages….

Centre permanent du Porteau Centre PEP 85 210 impasse du Porteau, 85440 TALMONT ST HILAIRE TALMONT ST HILAIRE Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T15:00:00 2021-08-03T00:00:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T00:00:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T00:00:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T00:00:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T00:00:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T14:00:00