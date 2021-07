Moliets-et-Maâ Camping « Le Saint Martin » Landes, Moliets-et-Maa COMPLET « Surf et cata » Camping « Le Saint Martin » Moliets-et-Maâ Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

COMPLET « Surf et cata » Camping « Le Saint Martin », 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Moliets-et-Maâ. COMPLET « Surf et cata »

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Camping « Le Saint Martin »

Thématique principale développée par le projet pédagogique : Découverte d’activités physiques et sportives suite à une période durant laquelle les jeunes n’ont pas pu pratiquer de sports. Le long de la côte atlantique, les pieds dans l’eau, les jeunes seront hébergés au camping « Le Saint Martin », site exceptionnel de 18 hectares au coeur de la forêt des Landes. Au programme : activités physiques et sportives, baignades, balades, veillées et participation à la vie collective…

516 Euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping « Le Saint Martin » 2655, Avenue de L’Océan / 40660 MOLIETS-PLAGE Moliets-et-Maâ Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping « Le Saint Martin » Adresse 2655, Avenue de L'Océan / 40660 MOLIETS-PLAGE Ville Moliets-et-Maâ lieuville Camping « Le Saint Martin » Moliets-et-Maâ