Les activités du séjour sont principalement en lien avec la mer. Des activités de détente sont aussi proposées. → Les activités nautiques Les activités sont : le canoë, le paddle, initiation au surf et bouée tractée. La pratique de ces activités, se fait sous la responsabilité de l’équipe d’animation présente et sous la responsabilité d’un professionnel, titulaire d’un brevet d’état. Ces activités permettent non seulement aux jeunes d’apprécier le milieu marin, mais aussi de développer la notion de respect des autres (entraide, écoute, solidarité …) et des lieux (prendre soin du matériel). → Les activités de détente Les activités de détente sont : les veillées et les jeux au gîte, les sorties dans les villages alentours, ainsi que la sortie baignade au sein de la piscine du camping, dans un périmètre surveillé en permanence. Elles permettent principalement de favoriser les échanges et de se reposer des activités sportives. Le matériel pour les veillées et les jeux est fourni par les structures. → Articulation entre les activités et la vie quotidienne Les activités sportives influent sur l’organisation de la vie quotidienne et les activités de détente. Les horaires de lever, de coucher et des repas dépendent de l’activité menée et des contraintes liées à sa pratique. Malgré tout, le choix et l’organisation des activités sont faits dans un souci de respect des jeunes, de leur rythme et de leurs capacités. Les accueils collectifs de mineurs qui ont repris leur activité peuvent la poursuivre dans les conditions prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire précisées par le présent protocole et les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé. → Renforcement scolaire Tous les matins du lundi au samedi encradré par intervenant bac+4. Durant le séjour, toutes les activités et la vie quotidienne devront respecter les règles de distanciation sociale, selon le protocole (cf annexe)

