du lundi 2 août au dimanche 8 août à Maison Familiale et Rurale de TRIAC LAUTRAIT

Le départ se fera le lundi 2 août 9 H 30. Le voyage à bord d’un mini-bus de la Maison de Quartier. L’hébergement se fera à la Maison Familiale et Rurale de TRIAC LAUTRAIT – Les activités stage de danse se dérouleront dans les locaux de L’atelier de la Danse à Angoulême et seront animés par le chorégraphe, Mr Parfait, du mardi au samedi de 10h à 13h – Toutes les aprés-midi seront consacrées à la culture, avec des visites du patrimoine et visite de musée (Murs peints de la ville, Géocatching, la Cité internationnale de la BD, Musée du papier et l’île Marquede). – Les temps en fin de journée seront dédié l’écriture et à la création du carnet de voyage qui servira aussi d’outils de restitution. – Le soir soir, après le repas laissera la place au veillée thématique. Les jeunes participeront par équipe et à tour de rôle à la préparation des repas ainsi qu’aux tâches ménagères suivant un planning élaboré ensemble. Les veillées seront organisées par les jeunes et selon leurs envies sur la forme et le choix des thèmes. L’équipe éducative est garante de jour, comme de nuit de la sécurité des participants. Elle veillera notamment aux risques d’intrusion de personnes extérieures et aux éventuelles sorties inopinées des jeunes. Lors des temps d’animations les fiches sanitaires et la trousse à pharmacie seront à portée de main. L’équipe devra continuer de suivre le protocole sanitaire (en pièce jointe), au gîte et dans les différents lieux visités. Le retour s’effectuera le lundi 9 Août dans la matinée.

750 euros

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maison Familiale et Rurale de TRIAC LAUTRAIT rue De Cognac TRIAC LAUTRAIT Mainxe Charente

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T20:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T20:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T20:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T20:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T20:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T20:00:00

