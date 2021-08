Complet – Séjour à Sarzeau – Bretagne Séjour de 5 jours et 4 nuits pour les jeunes de 12 à 17 ans. Camping Le roch Vetur, 16 août 2021, Le Tour-du-Parc.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Camping Le roch Vetur

Bienvenue en Bretagne, région riche en histoires et légendes. Viens découvrir les paysages bretons lors de ce séjour dans le Morbihan. Entre randonnées et jeux, tu parcourras la presqu’île de Rhuys de Sarzeau au Tour-du-parc puis de Port Navalo à Vannes. Afin de remonter dans le temps et de partir à la rencontre des ducs de Bretagne, tu visiteras le Château de Suscinio où tu pourras t’essayer au tir à l’arbalète. Tu prendras la mer, au départ du port Navalo, à destination de l’île de Houat. Tantôt sauvage, tantôt paradisiaque, cette île apportera sans nul doute, son lot de belles images. L’hébergement au camping Le roch Vetur favorisera les temps de vie collective et le vivre-ensemble dans un climat de détente et d’évasion. Le planning co-construit avec les jeunes permettra la prise d’initiative et la responsabilisation de chacun. A Sarzeau tu profiteras également de son beau marché pour ainsi préparer un repas local et de saison. Ce séjour devrait parfaitement répondre aux objectifs de la structure en mêlant découverte et randonnée, veillée et grand jeu. La Bretagne, ça nous gagne parait-il … Alors elle devrait te rendre plus riche de beaux souvenirs.

Tarification selon arrêté au quotient familial

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Le roch Vetur Plage de Rouvran Le Tour-du-Parc Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T22:30:00;2021-08-17T07:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T07:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T07:00:00 2021-08-19T22:30:00;2021-08-20T07:00:00 2021-08-20T17:00:00