du samedi 14 août au samedi 21 août

Thématique principale développée par le projet pédagogique : – Découverte du littoral, des risques liés au milieu maritime et savoir réagir – Initiation au sauvetage côtier / découverte du métier de maître-nageur sauveteur – Découverte de la culture locale Situation géographique : Au cœur du lotissement de la forêt, à deux pas du centre-ville et de la Vélodyssée, les jeunes (accompagnés de leurs animateurs) pourront facilement rejoindre les plages et le lac marin de Vieux-Boucau en quelques minutes. Au programme : Découverte du littoral, découverte de la faune et de la flore présente autour du lac, Rallye Photos, chasse au trésor, Jeu de piste, cours de Sauvetage Côtier, baignade, veillées et participation à la vie collective…

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. Camping le hameau des écureuils 5 impasse Georges Brassens 40480 Vieux Boucau les bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2021-08-14 to 2021-08-21

