du lundi 2 août au dimanche 8 août

Projet : * Pour profiter au mieux des poneys ils seront installés dans le centre. séances d’initiation à l’équitation : balades dans le parc, en carrière et tu pourras dès le matin jusqu’au soir profiter de nos adorables poneys, les panser, les nourrir, les promener. * Initiation au Tir à l’arc (Soft Archery) * repas trappeur, veillée aux étoiles… * Découverte de l’environnement naturel : bois, forêt, rivière * Grands jeux en forêt * Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…

459€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Hameau de Barbières Thaon Thaon Colomby-sur-Thaon Calvados

2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00

