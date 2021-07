COMPLET – Odyssée Marine Camping municipal Chibau Berria, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz.

### 7 jours, 6 nuits au Camping Municipal Chibau Berria à St Jean de Luz (64) **La capacité d’accueil du lieu d’hébergement :** Le camping Chibau Berria est un camping 2 étoiles, situé au coeur du Pays-Basque à Saint-Jean- De-Luz, dans un cadre naturel privilégié face à l’océan, il permet de s’intégrer au maximum à l’environnement local. Le camping Chibau Berria, offre un accès direct à la plage d’Erromardie ainsi que tout le confort nécessaire. Le camping compte au total 213 emplacements d’hébergements. Pour les loisirs, il y a à disposition une salle de jeux, une aire de jeux ainsi qu’un terrain de sport. **Activités – Programmation du séjour :** * **Dimanche 25 Juillet :** RDV échelonné 13h00 Chargements des bagages, Jeu de présentation / 13h30 Départ / 17h30 Arrivée au Camping municipal de St Jean de Luz, installation du campement, élaboration des règles de vie, composition des équipes de vie collective « Team Vie Co », répartition dans les tentes / Le soir veillée Jeux de connaissance * **Lundi 26 Juillet :** 9h30 Rituel de renforcement scolaire, Challenge « Question pour un champion / 10h30 Découverte des installations et du camping de Saint-Jean-De-Luz / 12h15 Repas au camping/ 14h Baignade à la plage et tournoi sportif « Basque Run »/ Le soir veillée « Sagamore Altantis » * **Mardi 27 Juillet :** 9h30 Rituel de renforcement scolaire, activité « C’est pas Sorcier » permettant de développer et de consolider les bases scientifiques / 10h30 Sensibilisation faune et flore locale / 12h15 Repas au camping / 14h Randonnée sur la Rhune/ Le soir veillée « Blind Test » * **Mercredi 28 Juillet** : 9h30 Rituel de renforcement scolaire autour de la géographie « Bon Voyage »/ 10h30 Journée à Biarritz (visite du rocher de la vierge, ballade sur la plage, découverte de l’architecture) / 12h30 Pique-Nique / 14h30 Aquarium Musée de la Mer / Le soir veillée « Jeux de société» * **Jeudi 29 Juillet :** 9h30 Rituel de renforcement scolaire, quizz «Touche Française » jeu de rapidité sur les notions de Français / 10h30 C’est Ball’eau = activités sur l’eau / 12h15 Repas au camping / 14h30 baignade et découverte de la faune et la flore aquatique/ Le soir veillée « Loup Garou » * **Vendredi 30 Juillet :** 9h30 Rituel de renforcement scolaire, Jeux de reconnaissance / 10h30 Activités sur la culture et l’histoire du Pays-basque « C’est pas Sorcier » / 12h15 Repas au camping / 14h30 Visite de l’exploitation de Piment « l’Atelier du Piment » + dégustation / Le soir veillée choisie par les enfants durant les temps de concertation * **Samedi 31 Juillet :** 8h30 Valises-Rangement du campement / 10h00 Départ du camping / 12h00 Pique-nique + bilan du séjour avec les enfants / 13h00 Départ de l’aire d’autoroute / Retour à Miramont 15h30 – départ échelonné jusqu’à 16h00

Camping municipal Chibau Berria, Saint-Jean-de-Luz



