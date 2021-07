Campan Centre de vacances Arcouade Campan, Hautes-Pyrénées COMPLET ” Le pied montagnard” Centre de vacances Arcouade Campan Catégories d’évènement: Campan

Thématique principale développée par le projet pédagogique : Découverte de l’environnement montagnard Situation géographique : Le plateau et le lac de Payolle sont situés dans la vallée de Campan au cœur de la Bigorre. L’Adour prend sa source dans cette vallée paisible des Hautes-Pyrénées et termine son cours à Bayonne. À 1100 m d’altitude, Payolle est dominé par deux sommets emblématiques de la Bigorre : l’Arbizon (2831 m) et le pic du Midi de Bigorre (2877 m) et son observatoire Au programme : découverte de l’environnement montagnard à travers les activités Paddle au lac de Payolle, Rafting, Accro Branche, randonnées au Lac d’Estaing, nuitée en refuge et participation à la vie collective…

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances Arcouade 65710 Campan Campan Hautes-Pyrénées

