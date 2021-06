COMPLET La Vie de Robinson Junior CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau, 23 août 2021-23 août 2021, Marlhes.

COMPLET La Vie de Robinson Junior

du lundi 23 août au samedi 28 août à CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau

**La vie de Robinson Junior** c’est construire des cabanes ou simplement te balader dans les bois font partie de tes activités fétiches ? Rejoins-nous pour une colo 100% nature où tu apprendras comment te repérer, faire du feu, protéger la nature, chercher des traces d’animaux, construire une cabane… Une aventure en toute sécurité ! Un séjour vraiment proche de la nature ! Les enfants vont découvrir l’âme de la montagne à travers de multiples activités ludiques et culturelles ! **Situation et hébergement :** À 27 km de Saint-Étienne, 80 km de Lyon. Situé à 900 mètres d’altitude, la Maison de l’Eau & de l’Environnement est implantée en pleine nature, en limite des départements de la Loire, de la Haute-Loire et de l’Ardèche, sur les hauts plateaux du parc naturel régional du Pilat en pleine nature. ### **Activités :** * **Les ateliers Trappeur :** – Maîtrise le feu ! Tu vas apprendre le fonctionnement d’un feu grâce au triangle de combustion. Tu découvriras également le firesteel, une méthode plus moderne pour allumer un feu… sans allumette ni briquet ! – Apprends à te repérer en pleine nature : Tu vas pouvoir apprendre à te repérer dans la forêt, avec ou sans carte, et à te servir d’une boussole ! Tu vas alors devenir le roi de la course d’orientation et du jeu de piste ! – Construis ton campement ! Apprends à faire des nœuds très solides ou à utiliser un opinel ! Si tu es plus grand, tu pourras même apprendre à manier la scie ou la hachette en toute sécurité ! En vrai aventurier que tu es, tu construiras aussi une vraie cabane ! – Déguste un repas trappeur ! Tu auras aussi la chance de savourer un repas trappeur : saucisse, pomme de terre, puis la fameuse banane-chocolat ou le chamallow grillé au feu de bois ! * **Une séance de grimpe d’arbres.** Grimper, escalader jusqu’à la cime d’un arbre, en sécurité, se déplacer dans son houppier, observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir soi-même, connaître l’écologie des arbres et acquérir un comportement respectueux de la nature. Pratiquer une activité sportive de nature ludique et accessible à tous. Emprunter le milieu arboricole aussi bien comme terrain de jeux respectueux du vivant, que comme espace de connaissance et lieu d’expériences collectives. Une séance pour découvrir la sensation d’arbrosanteur et s’approprier les techniques de déplacement dans les arbres, il s’agit d’apprendre à utiliser et manipuler les cordages (évolution dans l’arbre, assurage). * **Une séance de slackline :** Vient jouer les funambules lors d’une séance avec un moniteur diplômée Sur une sangle épaisse tendue entre 2 arbres, les jeunes pourront s’initier à cette pratique très en vogue. Durant l’atelier, notre moniteur installera environ 6 slacklines avec différents niveaux afin que tout le monde puisse tester et progresser en toute sécurité. * **Land Art**. La proximité de la forêt est propice à la découverte et à la récolte de matériaux qui nous entourent. Nous utiliserons des éléments naturels (terre, pierre, bois, écorces, fleurs, branches) pour créer une composition collective ou individuelle selon le choix de chacun. * **Excursion à la demi-journée au Lac de Dessevet :** (à 37 km du centre, environ 45 min en autocar) Au Nord de l’Ardèche, à la limite de la Haute-Loire, le lac de Devesset et sa vaste base de loisirs située sur le plateau du Haut-Vivarais, calme et la détente au bord d’un lac de 51 ha entouré de conifères. Au programme, balade autour du lac classé en ZNIEFF, entendez Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Un écosystème riche, il est possible de croiser un certain nombre d’espèces animales et végétales rares grâce à un sentier pédagogique aménagé tout autour du lac avec une partie en caillebotis pour aller à la découverte de ce milieu si particulier sans le mettre en danger, avec des indications pédagogiques interactives. Et de l’autre côté du Lac, plus animé, les enfants profiteront de la plage aménagée et surveillée et des jeux aquatiques.

455 € pour un départ de Paris +45 € (selon l’effectif)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau Marlhes Loire Auvergne-Rhône-Alpes Marlhes Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

