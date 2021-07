Orgelet BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Jura, Orgelet COMPLET CAMP C’EST COOL BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Orgelet

COMPLET CAMP C’EST COOL BASE NAUTIQUE DE BELLECIN, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Orgelet. COMPLET CAMP C’EST COOL

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à BASE NAUTIQUE DE BELLECIN

AU PROGRAMME : Planche à voile Tir à l’arc Aviron Baignade Terrains de Beach-volley et de foot Veillées à thème

Reste à charge famille entre 0 et 40 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BASE NAUTIQUE DE BELLECIN 39270 ORGELET Orgelet Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Orgelet Étiquettes évènement : Autres Lieu BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Adresse 39270 ORGELET Ville Orgelet lieuville BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Orgelet